Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde İ.P'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.