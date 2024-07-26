Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde İ.P'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.