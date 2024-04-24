Lüleburgaz'da bir binanın çatısından beton parçaları düştü
Lüleburgaz ilçesinde Tuncay Deliömeroğlu'na ait bir binanın çatısından beton parçaları düşerek park halindeki otomobilde maddi hasara yol açtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Lüleburgaz ilçesinde bir binanın çatısından beton parçaları düşmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Turgutbey Caddesi'nde Tuncay Deliömeroğlu'na ait 3 katlı binanın çatısından beton parçaları düştü.
Beton parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen beton parçaları ise belediye ekiplerince kaldırıldı.