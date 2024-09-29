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Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri ve Üniversiteli Aile Desteği

Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri ve Üniversiteli Aile Desteği
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Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Ayrıca, üniversiteli aile desteği için başvurular başladı.

Lüleburgaz'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla 8 Kasım Stadında düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, öğrenciler ve aileleri hentbol, futbol, masa tenisi, badminton, bilek güreşi, step aerobik, basketbol, karate, taekwondo, judo, güreş, voleybol, cimnastik yaptı.

Programa, Kaymakam Salih Yüce, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan da katıldı.

Üniversiteli aile desteği verildi

Lüleburgaz Belediyesince üniversiteli aile desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteli aile desteği programının güz dönemi başvurularının başladığını belirtti.

Başvuruların 1 Kasım'a kadar süreceğini ifade eden Gerenli, güz dönemi için lisans eğitim gören öğrencinin ailesine 12 bin lira, ön lisans eğitim gören öğrencinin ailesine ise 10 bin lira destek verileceğini kaydetti.

Gerenli, destek paketinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

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