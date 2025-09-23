Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Tamamlandı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Otomobilsiz Kent Günü'nde gerçekleştirilen Taçlı Kadınlar Bisiklet Turu ve Kent Koşusu ile tamamlandı.

Lüleburgaz'da Avrupa Hareketlilik Haftası, Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri ile tamamlandı. Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül günleri arasında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 16 Eylül'de Kongre Meydanı'nda başlayan etkinlikler hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında devam etti. Her yaştan vatandaş, Hareketlilik Haftası kapsamında "Herkes için hareket" temasıyla düzenlenen yoga, step-aerobik, güvenli sürüş eğitimi, ok atma, canlı langırt gibi aktivitelere katıldı.

Otomobilsiz Kent Günü'nde ise Lüleburgaz'da iki özel etkinlik düzenlendi. Kongre Meydanı'ndan Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'ne kadar Taçlı Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Aynı gün saat 19.00'da ise Kongre Meydanı'ndan Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne Kent Koşusu düzenlendi.