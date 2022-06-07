Lüleburgaz'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Lüleburgaz'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Çınar Türkmen - Güncel
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençlik Mahallesi Bedri Yavaş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu.
AA / Çınar Türkmen - Güncel