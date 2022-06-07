Lüleburgaz'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Lüleburgaz'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gençlik Mahallesi Bedri Yavaş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz gençlik İtfaiye Güncel Haberler

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