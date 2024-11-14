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Lüleburgaz'da Apartman Bodrumunda Yangın Çıktı

Lüleburgaz'da Apartman Bodrumunda Yangın Çıktı
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Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında metal kazanın kesilmesi sırasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Lüleburgaz ilçesinde apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında metal kazanın kesildiği sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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