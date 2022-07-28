Lüleburgaz'da anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Haberler

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Lüleburgaz'da anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Lüleburgaz'da anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Çiftlikköy'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevredeki tarım işletmelerinin arazilerine de sıçrayan yangında 132 dönüm alan zarar gördü.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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