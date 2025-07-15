Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başlayan anız yangını, kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kırıkköy köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!

Ünlü yıldıza büyük tuzak! Özel belgeler çalındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.