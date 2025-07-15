Lüleburgaz'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başlayan anız yangını, kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırıkköy köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel