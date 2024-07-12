Lüleburgaz'da anız yangını ağaçlık alana sıçradı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anız alanında başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına ekiplerin müdahalasi ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.