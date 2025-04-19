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Lüleburgaz'da Aile Yılı Bahar Şenliği Düzenlendi

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Lüleburgaz'da düzenlenen Aile Yılı kapsamında bahar şenliğinde çeşitli yarışmalar yapıldı ve öğrenciler Kore Müzesini ziyaret etti.

Lüleburgaz'da Aile Yılı kapsamında bahar şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Salih Yüce, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte halat çekme, ip atlama, dart, tenis ve bocce yarışmaları düzenlendi.

Öğrenciler Kore Müzesini ziyaret etti

Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler Kore Müzesini gezdi.

Şaban Öğünç Ortaokulu öğrencileri 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bulunan müzeyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonra tugay komutanlığını gezdi.

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Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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