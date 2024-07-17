Lüleburgaz'da 8 çift toplu nikahla dünya evine girdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 çift, mahalle muhtarlığınca düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin de katıldığı törende, çiftler sırayla nikah masasına geçti.

İlçe Müftüsü Sabri Demir tarafından çiftlerin nikahları kıyıldı.

Yetkin, törende yaptığı konuşmada, şenlik havasında toplu nikah töreni düzenlediklerini söyledi.

Çiftlere mutluluk dileyen Yetkin, "Bir hizmeti daha yaptığımız için çok mutluyuz. Ben muhtar olarak Barış Mahallesi'nin çok daha güzel bir yer olacağına söz veriyorum. Nikahı kıyılan çiftlerimize ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz ilçesinin Atatürk Mahallesi ile kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Turist Mahallesi'ne 18 Temmuz Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Atatürk Mahallesi'nde 08.00-18.00, Turist Mahallesi'nde ise 11.30-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Evrensekiz Evrenspor'da transfer çalışmaları

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrensekiz Evrenspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Evrensekiz Evrenspor Kulübünden yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Vizespor'dan Erce Bertuğ Duman ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferler ile takımın daha da güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz dış transferde kariyerinde sayısız Bölgesel Amatör Ligde maçı bulunan, geçtiğimiz sezon Vizespor forması giyen deneyimli oyuncu Erce Bertuğ Duman ile 2024-2025 sezonu için anlaşmış bulunmaktadır. Kendisine sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz."