Lüleburgaz'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı - Haberler

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Lüleburgaz'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı

Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası kapsamında vatandaşlar açık havada kitap okudu.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası kapsamında vatandaşlar açık havada kitap okudu.

Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nce Eczacıbaşı Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşlar 30 dakika açık havada kitap okudu.

Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, Kütüphane Haftası etkinliklerinin sürdüğünü söyledi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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