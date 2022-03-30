Lüleburgaz'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası kapsamında vatandaşlar açık havada kitap okudu.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası kapsamında vatandaşlar açık havada kitap okudu.
Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nce Eczacıbaşı Parkı'nda etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte vatandaşlar 30 dakika açık havada kitap okudu.
Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, Kütüphane Haftası etkinliklerinin sürdüğünü söyledi.
AA / Çınar Türkmen - Güncel