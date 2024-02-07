Lüleburgaz'da 41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada 35 farklı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y. saklandığı evde yakalandı.
Firari hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.