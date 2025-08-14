Lüleburgaz'da 3 Günde 70 Hektar Alan Zarar Gördü

Lüleburgaz ilçesinde son 3 günde çıkan yangınlarda 70 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, son 3 günde çıkan yangınlardan 140 futbol sahası büyüklüğünde alanın etkilendiği belirtildi.

Yangınların tarım alanlarına zarar vermenin yanında çok sayıda canlının yaşam alanını da yok ettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Lüleburgaz'da son 3 günde çıkan yangınlar, yaklaşık 70 hektarlık alanı küle çevirdi. Son günlerde çoğunluğu anız yakılması kaynaklı yangınlar tarımsal üretime, çevreye ve canlı yaşamına ciddi zararlar veriyor. Lüleburgaz Belediyesinin itfaiye ekipleri ve iş makineleri son 3 günde çıkan yangınlarda zamanında müdahaleyle daha büyük alanın küle dönmesini önledi. Anız yakmanın suç olması nedeniyle, bu suçu işleyenler görüldüğünde 112'ye ihbarda bulunulması gerekiyor."