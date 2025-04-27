Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Öğrencilere Keyifli İstanbul Gezisi
Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Camisi, Eminönü Çarşısı ve Galata Kulesi'ni gezerek tarihi ve kültürel yerleri keşfetti. Gezinin ardından düzenlenen tekne turu ile programları sona erdi. Ayrıca, Lüleburgaz'da düzenlenen masa tenisi turnuvasında yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.
Lüleburgaz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine yönelik İstanbul gezisi düzenledi.
Öğrenciler ilk olarak Dolmabahçe Sarayı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ardından, Ayasofya Camisi, Eminönü Çarşısı ile Galata Kulesini gezen öğrencilerin programı tekne turuyla sona erdi.
Masa tenisi turnuvası düzenlendi
Lüleburgaz'da masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde düzenlenen turnuva minik kızlar ile yıldız erkekler kategorilerinde yapıldı.
Turnuvada yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel