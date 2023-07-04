Lüleburgaz Belediyesi Sokak ve Caddeleri Yeniliyor

Lüleburgaz Belediyesi, sorunlu sokak ve caddeleri yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yeni cadde ve bulvarlar açma çalışmaları da sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelinde sorun tespit edilen sokak ve caddeleri birer birer yeniliyor. Bununla birlikte kent trafiğini rahatlatacak yeni cadde ve bulvarların açılmasına yönelik çalışma da devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmalar sonucunda sürücü ve yaya açısından sorunlu olan sokak ve caddeleri tek tek tespit etti. Bu doğrultuda bir çalışma programı hazırlayan ekipler sorunlu olduğu tespit edilen sokak ve caddelerde bakım, onarım ile yenileme işlemleri başlattı.

2 AYDA 60 NOKTADA BAKIM VE YENİLEME

Ekipler, Barış Mahallesi'nden Durak Mahallesi'ne, Zafer Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar kentin dört bir yanında eş zamanlı çalışmaya başladı. Ekipler sadece Mayıs ve Haziran aylarında 60 ayrı noktada bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

DURAK MAHALLESİNE YAKIN MERCEK

Tüm bunlarla birlikte kentin güneyinde yer alan Durak Mahallesi'nde de yoğun çalışma sürüyor. Bisiklet yolunun TCDD Hızlı Tren İnşaatından geçen kısmının TCDD tarafından tamamlanmasıyla birlikte Durak Mahallesi kentin önemli noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

DEMİR HATTI CADDESİ KONFORLU OLACAK

Öte yandan, Durak Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan, telefon, elektrik ve doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının beklendiği Demir Hattı Caddesi de 2023 yılı programı içerisinde sıcak asfaltla kaplanarak konforlu hale getirilecek.