Lüleburgaz Belediyesi'nin Sevgi Mutfağı'ndan İhtiyaç Sahiplerine 349 Bin 305 Kap Yemek Ulaştırıldı

Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olan Sevgi Mutfağı'nda bugüne kadar 349 bin 305 kap yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sevgi Mutfağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün özenle hazırlanan en az 3 çeşit yemeği evlerine bırakıyor. Ayrıca, yemeklerin yapıldığı ürünlerin bir kısmı belediyenin tarımsal arazilerinden karşılanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olan Sevgi Mutfağı'nda bugüne kadar 349 bin 305 kap yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2020 yılında "Kimse yatağına aç girmeyecek" diyerek kente kazandırdığı Sevgi Muftağı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bugüne kadar 349 bin 305 kap yemek hazırlandı.

Her gün Lüleburgaz Belediyesi aşçılarınca özenle hazırlanan en az 3 çeşit yemek, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine tek tek bırakılıyor.

2021 yılında yaklaşık 91 bin kap, 2022 yılında yaklaşık 120 bin kap yemeğin çıktığı Sevgi Mutfağı'nda 2023 yılında ise bugüne kadar toplam 349 bin 305 kap yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oldu.

Öte yandan, Sevgi Mutfağı'ndan vatandaşların sofralarına ulaştırılan yemeklerin yapıldığı ürünlerin önemli bir kısmı belediyeye ait tarımsal arazilerden karşılanıyor.