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Lüleburgaz Belediye Meclisi'nden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı için alan genişletme kararı

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Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında, imar planlarına yönelik revizyonlar görüşüldü. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa alanı genişletildi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, imar planlarına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu görüşüldü.

Toplantıda, komisyon raporu okunarak oylamaya sunuldu.

???????Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeleri hazırlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa alanı 27 bin metrekareden, 50 bin metrekareye yükseltildi.

Kaynak: AA / Güncel

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