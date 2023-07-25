Lüleburgaz Belediye Başkanı su tasarrufu çağrısı yaptı
Güncel Haberler
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Gerenli, su seviyelerindeki azalmalar ve su kesintileri olabileceği konusunda bilgi verdi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.
Gerenli yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığı dolayısıyla ilçede su kullanımının da arttığı bildirildi.
Zaman zaman depolarda su seviyelerinde azalmaların meydana geldiğini ifade eden Gerenli, basınçtan kaynaklı su kesintilerinin yaşanabileceğini kaydetti.
Gerenli, suyun tasarruflu kullanılmasını önerdi.
LTSO'ya ziyaret
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) üyeleri, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) üyelerini ziyaret etti.
LTSO Meclis Başkanı Fahri Cömert, Başkan Yardımcısı Şevket Muntaş, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yıldıray Sayar ve Ahmet Dervişoğlu, meclis üyeleri Fahri Özkan ile Erdem Düvenci ile bir araya gelen Çorlu heyeti, akreditasyon kapsamında her iki odanın yaptıkları ve yapacakları faaliyetler karşılaştırıldı.
Toplantıda üye bilgileri, iş planlama ve yönetim, basın yayın iletişim çalışmaları, iş geliştirme, üye memnuniyeti, ticareti geliştirme, ortak çalışmalar hakkında konular görüşüldü.