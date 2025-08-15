Lula, Trump'ın Brezilya Yorumuna Yanıt Verdi

BRASİLİA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Brezilya'yı "korkunç bir ticaret ortağı" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, ABD'ye boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Lula perşembe günü ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde düzenlenen etkinlikte, "ABD Başkanı'nın, Brezilya'nın kötü bir ticaret ortağı olduğunu söylemesi doğru değil. Brezilya iyidir ve ABD hükümetine boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Günün erken saatlerinde Brezilya'yı "korkunç bir ticaret ortağı" olarak niteleyen Trump, Brezilya eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı "siyasi infaz" olarak değerlendirmişti.

Lula ise, "Demokrasi Bolsonaro'yu yargılıyor" dedi.