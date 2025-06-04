Lula, Eduardo Bolsonaro'nun ABD Faaliyetlerini Eleştirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve eski milletvekili Eduardo Bolsonaro'nun, ABD'de ülkesine karşı yürüttüğü faaliyetleri eleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Lula, Eduardo Bolsonaro'ya tepki göstererek, "Eski bir devlet başkanının oğlu olan bir Brezilyalının, ABD'de bulunarak bu ülkeyi Brezilya'nın iç politikasına müdahale etmeye çağırması üzücü bir durumdur." ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin, Brezilyalı yargıçlara yaptırım uygulayabileceği iddialarına da değinen Lula, "Dünyada herhangi bir ülkenin devlet başkanının, başka bir ülkenin yüksek mahkemesi kararları hakkında görüş bildirmesi kabul edilemez. Böyle bir yaptırım söz konusu olursa, Brezilya'daki yargıçları ve Yüksek Mahkemeyi savunacağım." dedi.

Ulusal basına göre, Eduardo Bolsonaro, ABD'de Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'e karşı yaptırımlar uygulanması için lobi faaliyetleri yürütüyor.

Bolsonaro, ABD'deki temaslarında, babasına yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu ve Yüksek Mahkemenin muhalefeti susturmaya çalıştığını iddia etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesi, oğul Bolsonaro hakkında resmi soruşturma başlatmıştı.

Eduardo Bolsonaro, martta milletvekilliğinden istifa etmiş ve ABD'ye gitmişti.