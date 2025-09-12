Lula'dan Bolsonaro'ya Darbe Girişimi Suçlaması ve Hapis Cezası

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin, "Bolsonaro bu ülkede bir darbe girişiminde bulundu." dedi.

Brezilya'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına konuşan Lula da Silva, mahkemenin Bolsonaro'ya darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lula da Silva, "Bolsonaro bu ülkede bir darbe girişiminde bulundu. Eylemleri, açıklamaları, konuşmaları, yazılı materyalleri, yapmaya çalıştığı her şeyi içeren onlarca, yüzlerce kanıt var." ifadesini kullandı.

Bolsonaro'nun demokratik yollarla seçilmiş bir hükümeti darbeyle devirmeye çalıştığını dile getiren Lula da Silva, bunu "korkaklık" olarak niteledi.

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da konuya ilişkin açıklamasında, "Demokrasinin kuralları açıktır, tüm darbeciler yargılanmalı." ifadesini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Yerel basına göre, mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 ila 26 yıl hapis cezaları vermişti.

Bolsonaro, aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkum edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.