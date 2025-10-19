Haberler

Lula'dan ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Askeri Hareketlerine Eleştiri

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğinin Venezuela'nın egemenliğine bir tehdit olduğunu savunarak, bu uygulamaların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini eleştirerek, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

Lula da Silva, Brezilya Komünist Partisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesine değindi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki operasyonlarını eleştiren Lula da Silva, "Bu tür eylemler, Güney Amerika ülkesinin egemenliğine bir hakaret ve uluslararası hukukun ihlalidir. Venezuela halkına karşı yürütülen sürekli askeri kuşatma ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, kabul edilemez. Bu uygulamalar yasal temele dayanmaz ve hukuki süreci tamamen yok sayar." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

CIA'in yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri finanse etmek ve organize etmek konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, şunları söyledi:

"Herkes diyor ki Brezilya, Venezuela'ya dönüşecek. Brezilya asla Venezuela olmayacak, Venezuela da asla Brezilya olmayacak, her ülke kendisi gibi olacaktır. Biz, Venezuela halkının kendi kaderinin sahibi olduğunu savunuyoruz. Başka bir ülkenin başkanı, Venezuela'nın ya da Küba'nın nasıl olması gerektiği hakkında fikir beyan etmemelidir."

ABD Başkanı Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ye Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
