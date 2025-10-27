Haberler

Lula da Silva, Trump'tan Ticaret Anlaşması Garantisi Aldığını Açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varılması konusunda kendisine güvencesini verdiğini ifade etti. Lula, Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

KUALA Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varılması konusunda kendisine "güvence verdiğini" söyledi.

Lula da Silva, Malezya'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Trump ile dün yaptıkları görüşmenin ardından başkent Kuala Lumpur'da basın toplantısında konuştu.

İki ülke arasındaki olası ticaret anlaşması konusuna değinen Lula da Silva, "O (Trump), bir anlaşmaya varma konusunda bana güvence verdi. Birkaç gün içinde çözüme ulaşacağımızdan çok eminim." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, görüşme sırasında Trump'ın, Brezilya'ya yönelik gümrük vergisi artışlarını askıya alma taahhüdünde bulunmadığını belirtti.

Asya turu kapsamında Malezya'dan Japonya'ya giderken Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump da Lula da Silva ile dün "harika bir görüşme" yaptıklarını dile getirdi.

Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Onlar (Brezilya), bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
