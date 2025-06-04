Lula da Silva: Gazze'deki Saldırılar Soykırımdır

Lula da Silva: Gazze'deki Saldırılar Soykırımdır
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki vererek, bu saldırıları soykırım olarak nitelendirdi ve savaşla ilgisi olmayan kadın ve çocukların öldüğünü vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin, "Gazze'de olanlar bir soykırımdır. Savaşla ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'daki basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'de yaşananların savaşla ilgisi olmadığını vurgulayan Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde olanlar bir soykırımdır. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Kadınları ve çocukları öldürüyorlar, çocukları aç bırakıyorlar. Yani orada birini bulmak niyetiyle yürüyemezsin bile. İki çocuğun olduğu bir görüntü var, yemek yapmak için un taşıyorlardı ve onlar öldürüldü." diye konuştu.

Lula da Silva, Yahudilerin tarihsel acılarını Gazze'de yaşananlarla kıyaslayarak, şunları kaydetti:

"Yani tam olarak Yahudilerin tarihte yaşadıkları acılardan dolayı İsrail devleti, insanlığa ve Filistin halkına karşı sağduyulu davranmalı. Filistin devleti, özgür ve egemen bir devlet olduğunda ancak barış olacak. İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bir anlaşmanın uygulanmasını istemiyor ve Batı Şeria dahil Filistin topraklarında insanlara saldırmak için her gün asker gönderiyor. Filistin köylerinde üretim yapan çiftçilere saldırıyorlar. Sonra da gelip diyorlar ki 'antisemitizm.' Bence artık bu mağduriyeti bir tarafa bırakmalı."

Lula da Silva, en son, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktora ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve İsrail'e sert tepki göstermişti.

Devlet Başkanı Lula da Silva, "Bu, utanç verici ve korkakça bir saldırı. İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısı sonucunda, doktor Alaa Al-Naccar yalnızca bir çocuğunu ve eşini hayatta tutabildi, onların da durumu kritik. Bu olay, silahlı bir devletin savunmasız sivillere yönelik yürüttüğü savaşın ne kadar zalim ve insanlık dışı olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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