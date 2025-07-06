Lula da Silva'dan Uluslararası Topluma Gazze Çağrısı

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın durdurulması için dünya ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı durdurmak için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Lula da Silva, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne konuştu.

"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma, masum sivillerin ayrım gözetilmeksizin öldürülmesine ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasına kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullanan Lula da Silva, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yeni zirve Rio de Janeiro'da

17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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