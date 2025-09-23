Lula da Silva, BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Yoksulluk Üzerine Kritik Mesajlar Verdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani dram, ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifeleri, Karayipler'deki askeri gerginlik, göçmen meseleleri, Venezuela ve yoksulluk konularına dikkati çekti.

Lula da Silva, 80. BM Genel Kurulu'ndaki hitabında, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullandığını belirterek "Gazze'deki mevcut soykırımı hiçbir şey haklı gösteremez. Gazze'de, binlerce kadın ve çocuğun yanı sıra uluslararası hukuk ve Batı'nın etik istisnacılık miti de tonlarca moloz altına gömüldü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret eden Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Açlık bir silah olarak kullanılıyor, zorla yerinden etmeler cezasız kalıyor. Hem İsrail içinde hem dışında yaşayan Yahudiler bu toplu cezalandırmaya karşı çıkıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'de konuşmasına izin verilmemesi utanç vericidir."

Filistin halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Lula da Silva, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak uluslararası topluma entegre olması durumunda hayatta kalabileceğini ve bu görüşün BM üyesi 150'den fazla ülke tarafından desteklendiğini belirtti.

"Benzeri görülmemiş bir saldırı altındayız"

Lula da Silva, ABD'nin ülkesine uyguladığı gümrük tarifelerine atıfta bulunarak "Benzeri görülmemiş bir saldırı altındayız. Tek taraflı ve keyfi tedbirlerin uygulanması için hiçbir gerekçe yok. Brezilya, direnmeyi ve demokrasisini savunmayı seçti. Demokrasimiz ve egemenliğimiz pazarlık konusu olamaz ve bu bir ülkenin iç meselelerine müdahale anlamına gelir." diye konuştu.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi davasından mahkum edilmesine değinen Lula da Silva, "Sahte vatanseverlik adıyla üretilen darbe planları cezasız kalamaz. Otokratik liderlere duyurulur, demokrasimiz ve egemenliğimiz pazarlık konusu olamaz. Bağımsız bir ulus ve her türlü vesayetten uzak özgür bir halk olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Lula da Silva, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini eleştirerek, Latin Amerika ve Karayipler'in artan kutuplaşma ve istikrarsızlık döneminden geçtiğini ve bölgenin barış bölgesi olarak korunması gerektiğini vurguladı.

"Venezuela ile diyaloğun yolu kapatılamaz"

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle savaş gemileri göndermesine ilişkin Lula da Silva, "Venezuela ile diyaloğun yolu kapatılamaz. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede en etkili yol, kara para aklamayı önlemek ve silah ticaretini sınırlamak için iş birliği yapmaktır." yorumunu yaptı.

Lula da Silva, yapay zeka risklerini azaltmak için geçen yıl onaylanan Küresel Dijital Pakt'a bağlı kalarak çok taraflı yönetişimi güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Yoksullukla mücadelede uluslararası topluma çağrıda bulunan Lula da Silva, "Herkesin kazançlı çıkabileceği tek savaş, açlık ve yoksullukla verilen savaştır. Yoksulluk, teokrasiye olduğu kadar aşırılığa da düşmandır." şeklinde konuştu.

Lula da Silva, göçmen sorunlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizerek "Kapılarını kapatıp dünyanın felaketlerinden göçmenleri sorumlu tuttuğunda demokrasi kaybeder." ifadesini kullandı.

BM'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barış ve refahın sembolü olarak kurulduğunu hatırlatan Lula, San Francisco'daki kurucuların ilham aldığı ilkelerin "tarih boyunca hiç olmadığı kadar tehlike altında" olduğunu vurguladı.