Lula, ABD'nin Bolsonaro İle İlgili Yaptırım Tehditlerine Karşı Çıktı

SAO PAULO, 13 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun mahkumiyetiyle ilgili ABD'nin baskısını reddederek, ülkesinin yabancı müdahaleye boyun eğen bir "muz cumhuriyeti" olmadığını vurguladı.

Lula, cuma günü Bandeirantes TV'ye verdiği röportajda, Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi'nin Bolsonaro'yu 2022'deki darbe girişimi nedeniyle 27 yıldan fazla hapis cezasına çarptırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yeni yaptırım tehditlerini reddettiğini söyledi.

Lula, "Yaptırımlardan korkmuyorum. Brezilya'ya yöneltilen suçlamalar asılsız ve Başkan Trump da bunun farkında. Bir ülkenin başkanı, başka bir egemen ülkenin kararlarına müdahale edemez. ABD, karşısındaki ülkenin bir muz cumhuriyeti olmadığını anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Lula, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Washington'un yurtdışında ifade özgürlüğünü savunmak için "askeri yöntemlere" başvurabileceği yönündeki açıklamalarını da "muhatap alınmaya değmeyecek sözler" olarak nitelendirdi.

Trump, perşembe günkü kararın ardından sonuca "şaşırdığını" belirterek, Bolsonaro'nun davasını ABD'deki kendi yasal sorunlarına benzetti.

Kısa süre önce Brezilyalı yargıçların vizelerini iptal edeceğini duyuran Washington, Bolsonaro'nun davasına bakan Yargıç Alexandre de Moraes'e Magnitsky yaptırımları uyguladı.

Trump ayrıca bu davayı Brezilya'nın ihracatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulamak için gerekçe olarak gösterdi.