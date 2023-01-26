Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya Çıkarıldı
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LUKSOR, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısırlı bir arkeolojik heyetin Luksor şehrinin batı yakasında Mısır'ın ikinci ara dönemine (M.Ö. 1677-M.Ö. 1550) kadar uzanan bir grup aile mezarı keşfettiği belirtildi.
LUKSOR, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısırlı bir arkeolojik heyetin Luksor şehrinin batı yakasında Mısır'ın ikinci ara dönemine (M.Ö. 1677-M.Ö. 1550) kadar uzanan bir grup aile mezarı keşfettiği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel