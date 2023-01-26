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Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya Çıkarıldı

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Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya Çıkarıldı

LUKSOR, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısırlı bir arkeolojik heyetin Luksor şehrinin batı yakasında Mısır'ın ikinci ara dönemine (M.Ö. 1677-M.Ö. 1550) kadar uzanan bir grup aile mezarı keşfettiği belirtildi.

Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya ÇıkarıldıTarihsiz fotoğraf, Mısır'ın Luksor kentindeki eski aile mezarlıklarından çıkarılan kültürel kalıntıları gösteriyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua Aracılığıyla)

LUKSOR, 26 Ocak (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısırlı bir arkeolojik heyetin Luksor şehrinin batı yakasında Mısır'ın ikinci ara dönemine (M.Ö. 1677-M.Ö. 1550) kadar uzanan bir grup aile mezarı keşfettiği belirtildi.

Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya ÇıkarıldıTarihsiz fotoğraf, Mısır'ın Luksor kentindeki eski aile mezarlıklarından çıkarılan kültürel kalıntıları gösteriyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua Aracılığıyla)

Luksor'da Antik Bir Grup Aile Mezarı Ortaya ÇıkarıldıTarihsiz fotoğrafta, Mısır'ın Luksor kentindeki eski aile mezarlıklarında ortaya çıkarılan bir mumyanın etrafında toplanan arkeoloji işçileri görülüyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua Aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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