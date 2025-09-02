Lüksemburg, NATO'nun Ukrayna Programına Katılacağını Açıkladı

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin, NATO'nun " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılacağını bildirdi.

Frieden, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İttifak'ın PURL programına katılacaklarını duyurdu.

Başbakan Frieden, "Bu, halihazırda mevcut silahlardan oluşan bir paket belirlememiz gereken diğer ülkelerle birlikte, büyük ölçüde Ukrayna'ya sağlayacağımız Amerikan silahlarını finanse edeceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Gelecek birkaç hafta içerisinde Lüksemburg ile ortak girişime katılmaya istekli ülkeleri belirleyeceklerini belirten Frieden, "Bunlar genellikle 500 milyar dolarlık paketlerdir. Dolayısıyla, orta ve küçük ölçekli ülkeler için, bunu sizinle birlikte yapacak müttefiklere ihtiyacınız var. Biz de olacağız. Bu görüşmeleri başlatacağız. Ancak bugün, Lüksemburg'un bu sürece katılacağı konusunda anlaştık." diye konuştu.

Daha önce Avrupa ülkelerinden Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya ve Belçika, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren PURL programına katılacağını duyurmuştu.