Üye Girişi
Haberler

Lüksemburg Dışişleri Bakanı İsrail'e Yaptırım Uygulanması Gerektiğini Söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a saldırıların durması kararına uymayan İsrail'e öncelikle ültimatom vermesi, ardından yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a saldırıların durması kararına uymayan İsrail'e öncelikle ültimatom vermesi, ardından yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Bettel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uluslararası hukukun kurallarına herhangi bir ülkenin saygı göstermemesi halinde bunların önemini yitirdiğini vurgulayan Bettel, "Her şey iyi ve yolunda giderken tüm (uluslararası hukuk) kurallara sahibiz ama bunlar bizim için sorun olduğunda sanki kurallar yokmuş gibi davranıyoruz." dedi.

Bettel, AB'nin UAD'nin "Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrine saldırıların durdurulması" kararına uymayan İsrail'e yönelik harekete geçmemesi durumunda "çok havlayan ama ısırmayan bir köpek" gibi olacağı yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Eğer buna yapamazsak, o zaman bir köpek gibiyiz: Çok havlıyoruz ama ısırmıyoruz. Dişi olmayan bir köpeğe benzeriz. Sadece havlar, havlar ve havlarsak ama ısırmazsak verdiğimiz görüntü budur. Bazen de sonuçlarına katlanmamız gerekir."

AB'nin İsrail'e karşı harekete geçmesi için oybirliğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Bettel, her üye ülkenin İsrail ile farklı ilişki dinamiklerine sahip olmasının bu durumu zorlaştırdığını vurguladı.

Bettel, İsrail'e ilk olarak ültimatom verilmesi, ardından ise yaptırım uygulanması gerektiğini aktararak, "Eğer ben karar veriyor olsaydım, bir ültimatom verip 'Bunu yerine getirmeniz için 5 gün, bir hafta ya da en fazla 10 günlük bir süreniz var ve eğer yerine getirmezseniz, yaptırımlara başvurmak zorunda kalırız.' derdim." diye konuştu.

Ülkesinin Filistin devletini tanıyıp tanımayacağına ilişkin soruya yanıt veren Bettel, "Daha fazla etkisi olması için biraz daha beklemeyi tercih ediyorum ama bunu yapacağız çünkü Filistin'in tanınmaya hakkı var." şeklinde konuştu.

Bettel, Filistin devletini birkaç ülkeden ziyade daha geniş çaplı bir tanımanın daha önemli olduğunu dile getirerek, "İsrailliler de bunun sadece bir ya da iki Avrupa ülkesiyle sınırlı olmadığını, Filistin'in hakkı olduğunu düşünen tüm dünya olduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Başbakan Yardımcısı Avrupa Birliği Xavier Bettel Lüksemburg İsrail Refah Politika Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title