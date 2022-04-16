Lüks yat talebinde anormal artış; siparişler geri dönüyor

ANTALYA (DHA) - DÜNYANIN önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, bu yılın 3 ayında denize indirilen yat ve tekne sayısı 29 oldu. Yat ve tekneler arasında süper lükslerin yanı sıra Türkiye, KKTC ve Umman'da kullanılacak polis ve sahil güvenlik botları da bulunuyor. Bu yıl yoğun taleple karşılaşan firmalar bazı siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyor.

Antalya Serbest Bölge'de toplamda 88 firmanın 49'unu süper lüks yat ve tekne üreten firmalar oluşturuyor. Süper lüks yat ve tekne üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünya 3'üncüsü olan Türkiye'de Antalya Serbest Bölge ilk sırada yer alıyor. Tuzla ve Bodrum'un takip ettiği Antalya, geçen yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezi oldu. Bu yıl yat siparişlerinde ise rekor talep geliyor.

Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelere gönderildiğini kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Gürses, son yıllarda bakım onarım alanında da ciddi talep gördüklerini söyledi. 2022'de 5 yatın bakım onarıma getirildiğini belirten Gürses, "Şu ana kadarki bakım onarıma gelen yat sayısı 154 oldu. Bunlardan 127'si tamamlandı ve 50 milyon dolar gelir sağlandı. 27'sinin bakım onarım işlemleri sürüyor" ifadelerini kullandı.