Lüks 'Solandge' Yatı Fethiye Limanı'na Geldi

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Malta bayraklı 85 metre uzunluğundaki lüks yat 'Solandge', yakıt ikmali yapmak üzere Fethiye Limanı'na yanaştı. Yat, 12 misafir ve 29 mürettebat kapasitesine sahip olup, haftalık kiralama ücreti 1 milyon avro.

"Solandge" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Malta bayraklı 85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yata ikmal edilmeye başlandı.

Almanya'da 2013'te inşa edilen yatta 12 misafir ağırlanabiliyor ve 29 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta helikopter pisti, spa, jakuzi, yüzme havuzu, spor salonu, plaj kulübü, sinema salonu ile oyun odası bulunuyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 1 milyon avro olduğu belirtilen yatın, ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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