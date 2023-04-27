LÜKS SİTEDE YANGIN ÇIKTI

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle lüks bir sitede yangın çıktı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle lüks bir sitede yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale başlattığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: İZMİR-DHA