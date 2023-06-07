Lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüpheli yakalandı. 15 suç kaydı olan şüphelinin suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüpheli yakalandı. 15 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin, suç ortağı ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Anadolu yakasında park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarının çalınmasıyla ilgil soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerin, bir kaç dakika içinde hırsızlık yaparak kaçtıkları anlar yer aldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerden Arifcan G. (21)'yi Maltepe'de yakaladı. Daha önceden benzer suçlardan 15 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin, Tuzla'da 2, Pendik, Kartal ve Maltepe'de birer olmak üzere toplam 5 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. Şüpheli Arifcan G. adliyeye sevk edilirken, suç ortağını yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.