Lüks otomobil çalıp polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakandı
Adana'da çalıntı bir lüks otomobil çalan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Ancak kısa süren bir kovalamacanın ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı.
Adana'da lüks otomobil çalan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Kısa süreli süren kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında çalıntı ihbarı bulunan 34 PEH 48 plakalı otomobili trafikte fark eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Aracın içindeki şahıslar ihtara uymayıp polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya başladı. Çukurova Devriye ekiplerine bağlı polisler de tabancayla karşılık vererek Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - ADANA