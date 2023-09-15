Lüks otomobil çalıp polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakandı

Adana'da çalıntı bir lüks otomobil çalan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Ancak kısa süren bir kovalamacanın ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı.