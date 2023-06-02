Lüks otomobil 13 yaşındaki çocuğa çarptı: Durumu ağır

Satışı yeni alınan lüks otomobil ile 13 yaşındaki çocuğa çarptı

Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken faciayı yaşadı: Durumu ağır

Otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş kaza anını anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde satışı yeni alınan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptı. Meydana gelen kazda çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sürücü polis merkezine götürüldü. Otomobilde bulunan yolcu yaşanan kaza anını, kazayı gören vatandaş ise aynı bölgede daha önce 5 ölümlü kazanın meydana geldiğini anlattı.

D-650 kara yolu Karasu istikameti Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada satışı yeni alınan S.K. idaresindeki Volkswagen marka lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Furkan B. isimli bisikletli çocuğa çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. 13 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken sürücü polis merkezine götürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken otomobilde bulunan Mehmet Emin Alış yaşanan kaza anını, kazayı gören Osman Batmaz isimli vatandaş ise daha önce bölgede 5 ölümlü kazanın meydana geldiğini anlattı.

"Önüne de bakmıyordu yalpalıyordu"

Kaza esnasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve yaşanan olayı anlatan Mehmet Emin Alış, "Çocuk bu sokaktan geliyordu direkt yalpaladı. Biz frene de bastık. Yaya geçidinden bir metre sonra çocuğa çarpmamak için biz kendimizi sağa ve sola doğru attık. Çocuğa zaten çarptığımız yer belli. Çocuk kendisi bize vurdu, zaten araçtan da belli. Çocuk bize sol taraftan vurdu. Bisikletleydi, bisikleti de sürüyordu. Zaten önüne de bakmıyordu yalpalıyordu. Sürücünün arkasındaydım ben, arka koltukta oturuyordum. Ön koltukta da arkadaşım oturuyordu. Kendisi bize vurdu, biz ona çarpmadık. Çocuk 13-14 yaşlarındaydı. Durumu biraz kritikti, çok kan kaybetti burada" dedi.

"Bu yaya geçidinde herhangi bir çözüm yok"

Bölgede daha önceden de 5 ölümlü kazanın meydana geldiğini ve bir önlem alınmasını isteyerek sitem eden Osman Batmaz, "Burada sürekli kaza oluyor. Daha öncesinde birçok kez ölümlü kaza da meydana geldi. Bu yaya geçidinde herhangi bir çözüm yok şu ana kadar ama bundan sonra çözüm üretilmesi gerekiyor. Biz belediyeye müracaat ettik. Belediye diyor ki orası Karayollarına ait. Buraya alt geçit veya üst geçit yani dalçık veya üst geçit yapılması acilen gerekiyor. Biraz önce küçük bisikletli çocuğa araç çarptı. Durumunu bilmiyorum, inşallah çocuk yaşar" diye konuştu.