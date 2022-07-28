Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri
Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.
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Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.
DailyMotion.com / Güncel