Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri - Haberler

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Lüks giyime büyük talebin olduğu Katar'ın popüler moda ürünleri

Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.

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Katar 365, koleksiyonluk spor ayakkabılardan özel elbiselere, lüks giyime büyük bir talep olan Katar'ın en popüler moda ürünlerinin arkasındaki tasarımcılar, koleksiyoncular ve girişimcilerle bir araya geldi.

DailyMotion.com / Güncel

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