LÜKS GEMİ ALANYA'YA DEMİR ATTI

DÜNYANIN en lüks yolcu gemileri arasında yer alan Bahamalar bandıralı The World isimli lüks yolcu gemisi, 150 yolcusuyla Alanya limanına demirledi.

Bu sabah saatlerinde Alanya'ya Kıbrıs Rum Kesimi Larnaka'dan demir alan The World isimli yolcu gemisi geldi. Bahamalar bandıralı 200 metre uzunluğundaki gemi, 280 personeli ve 150 yolcusuyla limana demirlerdi. Gemi yolcularının çoğu yağmur nedeniyle Alanya'da karaya çıkmamayı tercih ederken, bazı yolcular ise limana gelen otobüslerle ilçenin ören yerlerini ziyarete gitti.

YÜZEN KONUT KOMPLEKSİ

İşletmesi kat mülkiyeti şeklinde olan gemi, dünyada özel bir konut hizmeti veren yolcu gemileri arasında yer alıyor. Lüks gemide tamamı gemi sakinlerine ait 19'u büyük olmak üzere 106 daire ve 40 stüdyo daire olmak üzere 165 konut bulunuyor. Yolcular gemide seyahat ederken aslında özel konutlarında yaşamlarını sürdürüyor. Bazı sakinler tam zamanlı olarak gemide yaşamayı tercih ederken, diğerleri yıl boyunca periyodik olarak ziyaret ediyor. Hafta sonu Alanya'da demirli kalacak olan geminin Alanya'dan sonra Rodos'a gideceği belirtildi. (DHA)