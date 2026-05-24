Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bölgesel problemleri telefonda görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Fransa tarafının inisiyatifiyle Lukaşenko, Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgesel problemlerin yanı sıra Belarus-Fransa, Belarus-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.