Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak - Haberler

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Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak

Xinhua - Güncel
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Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak

MİNSK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Salı günü yaptığı açıklamayla Belarus ve Rusya'nın, şu an Belarus'ta konuşlu Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

MİNSK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Salı günü yaptığı açıklamayla Belarus ve Rusya'nın, şu an Belarus'ta konuşlu Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu. Belta Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Lukaşenko, Belarus ordusunun S-400 sistemleriyle çalışma konusunda eğitilmesine ve İskender füze sistemlerinin satın alınmasına yönelik planlar olduğunu söyledi. Lukaşenko, bu silahların NATO'yla bir çatışma olması halinde savunma amaçlı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Xinhua / Güncel

İskender, Belarus, S 400, Rus, Güncel, Haberler

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