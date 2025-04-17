Luis Tato, İstanbul Photo Awards'ta İki Ödül Kazandı

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ta fotoğraflarıyla ödül alan Agence France Presse (AFP) foto muhabiri Luis Tato, yarışmanın foto muhabirliği yapan herkes için önemli bir referans olduğunu söyledi.

AFP foto muhabiri Tato, İstanbul Photo Awards 2025'te, Kenya'daki sel felaketini belgeleyen fotoğrafıyla "Seri Doğa ve Çevre" kategorisinde birincilik ve Uganda'da çektiği "Brass for Africa" adlı fotoğrafıyla da "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya ve çektiği fotoğrafların hikayesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tato, Kenya'da 2024'te meydana gelen seli konu alan fotoğrafının, Doğu Afrika bölgesinin yakın geçmişte yaşadığı en kötü iklim krizlerinden birini yansıttığını belirtti.

Tato, selin ardından Doğu Afrika'da durumun oldukça ciddi olduğunu, pek çok ülkenin ve insanın selden etkilendiğini ifade etti.

Çektiği fotoğrafla uluslararası toplumun dikkatini kötüleşen iklim krizine çekmeyi amaçladığını aktaran Tato, "İklim değişikliğine en az katkıda bulunan ülkeler, bu durumdan en ağır şekilde etkilenenlerdir." dedi.

Tato, bu tür doğal afetlerin etkilerini daha da kötüleştiren yapısal sorunlara da işaret ederek hükümetler, yerel yönetimler ve uluslararası toplumdaki farkındalık eksikliği ve kentlerdeki zayıf altyapının, savunmasız nüfuslar için tehlike arz etmeye devam ettiğini vurguladı.

"(İstanbul Photo Awards) Önemli bir referans"

Tato, İstanbul Photo Awards'un kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu yılki yarışmada iki farklı ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu söyleyen Tato, "(İstanbul Photo Awards) Foto muhabirliği sektöründe yer alanlar için şimdiden önemli bir referans haline geldi." ifadesini kullandı.

Yaptıkları işin amacının ödül almak olmadığını ancak takdir edilmenin kendisini motive ettiğini kaydeden Tato, "Umuyorum ki biri şu anda internet sitesine girer, sergilere ve ödüllere göz atar ve çalışmalarımdan ilham alır." diye konuştu.

Tato, ödüllerin, bağlılık hissi de sunduğunu vurgulayarak, foto muhabirliğinin yalnız bir meslek olduğunu ancak bu yarışma gibi etkinliklerin sağladığı topluluk duygusunun kendisine iyi geldiğini ve motivasyonunu artırdığını vurguladı.

Afrika'da farklı bir bakış açısı

Tato'nun "Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde üçüncülük ödülü aldığı Uganda'da 23 Ocak 2024'te çekilen "Brass for Africa" adlı fotoğrafı, bir grup genç müzisyenin provasını yansıtıyor.

Bu hikayenin önemli olduğunu dile getiren Tato, Afrika'daki fotoğrafların genelde krizlere odaklandığını belirterek "Afrika'dan çok spesifik bir açıdan haber yapıyoruz. Bu çok önemli ve artık bunu değiştiriyoruz. Afrika'yı farklı şekilde göstermeye başladık." dedi.

Tato, müziğin evrensel olduğunu vurgulayarak kıtanın her yerinde haberleştirecek güzel hikayeler olduğunu kaydetti.

"Yaptığınız işe inanmak çok önemli"

Luis Tato, foto muhabirliği yolculuğunun dolaylı olduğunu, başka bir konuda eğitim alırken kendisini neredeyse kazara bu meslekte bulduğunu anlattı.

Sergilerden, çevrimiçi kaynaklardan ve akranlarıyla sohbetlerinden yola çıkarak foto muhabirliğini kendi kendine öğrendiğini anlatan Tato, İspanya'daki bir gazetenin kendisine staj imkanı sunmasıyla kariyerine başladığını belirtti.

2023'te AFP'de çalışmaya başlayan ve şimdi Nairobi'de görev aldığını dile getiren Tato, geleceğin foto muhabirlerine seslenerek "Bu kariyerin birçok iniş ve çıkışı var. Hiçbir zaman dümdüz bir çizgide değil." diye konuştu.

Yeni başlayan foto muhabirlerinin, serbest çalışırken finansal belirsizlikler ve şüphe duydukları anlar yaşayabileceklerini dile getiren Tato, "Bazen insanlar ne yaptığınızı anlamayacak ancak yaptığınız işe inanmak çok önemli." dedi.

Tato, böyle anlarda kendisine inandığını vurgulayarak "Kendinizi göstermek çok önemli. Ancak kazanmaya ya da öne çıkmaya takıntılı olmamanız da çok mühim. Bunlar, işinizin kalitesini yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.