Lufthansa, Tel Aviv Uçuşlarını 18 Mayıs'a Kadar Askıya Aldı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından başlattığı Tel Aviv uçuşlarını askıya alma işlemini 18 Mayıs'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs'ta askıya alınan Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 18 Mayıs günü sonuna kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Husiler, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.