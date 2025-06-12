Ludovico Einaudi İstanbul'da Konser Verecek

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Modern klasik müziğin önemli isimlerinden Ludovico Einaudi, 27 Eylül'de Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Bilet satışları 16 Haziran'da başlayacak.

Modern klasik müziğin usta isimlerinden Ludovico Einaudi, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan piyanist ve besteci Einaudi, Stagepass organizasyonuyla 27 Eylül'de Volkswagen Arena'da konser verecek. Eserlerinde doğadan ilham alan Einaudi'nin konser biletleri, 16 Haziran'da satışa çıkacak.

Klasik müziği minimalizm, elektronik ögeler ve çağdaş dokunuşlarla yeniden yorumlayan sanatçı, kendine has tarzıyla tanınıyor.

Einaudi'nin "Divenire", "Nuvole Bianche", "Una Mattina" ve "Experience" adlı eserleri, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.

Sanatçı, Christopher Nolan'ın "Nomadland" ve "The Third Murder" filmlerindeki müzikleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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