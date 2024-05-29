LudensArt ve Softtech Tiyatro Kulübü, 'Bir Küçük Parantez' adlı tiyatro oyununu sahneleyecek

LudensArt tarafından yazılan ve Softtech Tiyatro Kulübü tarafından hayata geçirilen "Bir Küçük Parantez" adlı tiyatro oyunu, 11-12 Haziran'da Maximum UNIQ Hall'de sahnelenecek.

Softtech'ten yapılan açıklamaya göre, oyundan elde edilen bilet geliri Okul Destek Derneği tarafından deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun yönetmeni ve LudensArt'ın kurucularından Suzan Acun İlhan, tiyatronun, sanatın tüm dallarını içinde barındırabilme özelliğine işaret ederek, "Bu da çalışanlara sanatın farklı alanlarındaki yeteneklerini tek bir potada, tiyatro sanatı çerçevesinde sunabilme imkanını veriyor. Daha önce izleyici koltuğunda oturan kişiler şimdi sahnede. Sanatçının üretim süreci tüm açılarıyla pratiğe geçiyor. Böylece projedeki hedeflerimizden biri olan tiyatro okur yazarlığını geliştirmeye de katkı sunuyor. Ayrıca yeteneklerin sosyal bir faydaya dönüşüyor olması, sanatın her anlamda birleştirici gücünü hissetmek ve paylaşabilmek, bizim için önemli bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Projenin Genel Koordinatörü, LudensArt kurucularından Enver Murat Güçlü de şunları kaydetti:

"Softtech ile geliştirdiğimiz iş birliğinde, Softtech çalışanlarının hem bir takım oyuncusu olarak gelişmelerine hem de bireysel olarak kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine katkı sunmak için yola çıktık. Burada tiyatronun gücünden faydalandık. Atölyeler, etkinlikler, pratikler, oyun izlemeleri ile geçen 5 aylık gelişim sürecinin ardından oyunumuzun provalarına başladık. Heyecanımız yüksek, yoğunluğumuz her geçen gün artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyun, Okul Destek Derneğine katkı sunacak"

Softtech İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Abacı ise şirket çalışanlarının gelişimine destek sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan çalışanlarımızın hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarını arzu ederek, bağlarını ve iş birliklerini güçlendirmelerine katkı sağlamayı hedefledik. Bu kapsamda öncelikle, oyuncu olmayanlara yönelik kurduğumuz oyunculuk atölyesi ile dramaturji, reji, diksiyon, oyunculuk, etkili konuşma, beden dili kullanımı gibi farklı başlıklarda belli bir zaman aralığında eğitimler düzenledik. Şu anda geldiğimiz noktada, tiyatronun çeşitli alanlarında yer almaları, yaratıcılıklarını, yeteneklerini keşfetmeleri ve bunu sergileyecek alan yaratmış olmak bizi çok gururlandırıyor. Yakın zamanda sahneleyeceğimiz oyunun Okul Destek Derneğine katkı sunacak olmasının da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek için LudensArt ve Softtech Tiyatro Kulübü tarafından 8 ay süren yoğun bir çalışma ile hazırlanan oyunu Suzan Acun İlhan ile Gülseren Aydın kaleme aldı.

Eserde Ahu Öner, Aslı Abacı, Ayben Manici, Beyza Atabay, Eda Nur Hepgül, Ezgi Topuzlu, Feyza Özkan Yenidünya, Gizem Üçgül, Hakan Salmanlı, İlayda Güngör, İslim Yağmur, Muhammet İkbal Elek, Oğuz Balcı, Serap Yigen Üresin, Sevgi Ayyıldız, Sinem Kocatürk, Ümran Kiraz, Tolunay Çepni ve Tümay İnanmaz oynayacak.