Lübnanlılar Zorlu Yaşam Koşullarını ve Düşük Ücretleri Protesto Etti

Lübnan'da aralarında emekli askerlerin de yer aldığı yüzlerce kişi, zorlu yaşam koşullarını protesto etmek üzere Çarşamba günü sokaklara döküldü.

Lübnan'da aralarında emekli askerlerin de yer aldığı yüzlerce kişi, zorlu yaşam koşullarını protesto etmek üzere Çarşamba günü sokaklara döküldü.

Lübnan, 2019'dan bu yana ülke nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yoksullaştıran ağır bir mali krizle karşı karşıya bulunuyor.

Kriz aynı zamanda, bankaları Lübnan lirası ve ABD doları cinsinden mevduatların çekilmesine kısıtlamalar getirmeye zorlarken, bu da insanların birikimlerinin erimesine neden oldu.

Lübnan, Uluslararası Para Fonu'ndan gelen yardımın önünü açmak ve ülkeyi toparlanma yoluna sokmak için gereken reformları uygulama konusunda şimdiye kadar başarısız oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.

(XHTV)