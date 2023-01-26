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Lübnanlılar Para Birimlerindeki Rekor Düşüşü Protesto Etti

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Lübnan'da Çarşamba günü protestocular başkent Beyrut'taki Lübnan Merkez Bankası yakınlarındaki yolları kapattı.

Lübnan'da Çarşamba günü protestocular başkent Beyrut'taki Lübnan Merkez Bankası yakınlarındaki yolları kapattı. Göstericiler, ülkenin para biriminin yeni bir rekor düşüş kaydetmesini protesto etti. Lübnan'da bir ABD doları 57.200 Lübnan lirası oldu.

Protestocular, Merkez Bankası Başkanı'nın son yıllarda yayınladığı ve halkın ticari bankalardaki mevduatlarında büyük kayıplara neden olan genelgeleri kınayan sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

SES (Arapça): IBRAHIM ABDALLAH, Protestocu:

"Bugün, özellikle merkez bankası ve başkanı Riyad Selame tarafından yayınlanan haksız genelgeleri protesto ediyoruz. Bu genelgeler, yasa dışı olmasına rağmen sermaye kontrolü adı altında uygulanıyor. Mevduatlarda büyük bir kesinti yapılıyor. Biz bugün bunu ve hükümetin döviz kurunu kontrol etme bahanesiyle benimsediği Sayrafa (borsa platformu) fikrini protesto etmeye geldik. Bu yapılanların karşılığında kontrol edilemeyen bir kur görüyoruz ve dolar fiyatı bugün 55.000 Lübnan lirasına ulaştı. İnsanların satın alma gücü falan kalmadı."

Lübnan, bir süredir devam eden mali krizle uğraşıyor ve ülke şimdiye kadar toparlanma sürecini başlatmak için yapısal reformları uygulamada başarısız oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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