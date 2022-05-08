Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in açıklaması BEYRUT - Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 48 ülkede ikamet eden Lübnanlılar sandık başına gitti. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan seçim izleme merkezini ziyaret etti. Bakan Buhabib açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel