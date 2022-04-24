Lübnanlı siyasi liderlerden tekne faciasına ilişkin 'ivedi soruşturma' çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve eski Başbakan Saad Hariri, Trablusşam açıklarında 6 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının ivedilikle soruşturulması ve faillerin yakalanması çağrısında bulundu.

Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Berri, ülkenin kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili adli ve güvenlik mercilerinden "ivedi şekilde soruşturma" açmalarını istedi.

Berri, yargının da failler hakkında gerekli en ağır cezayı vermesi çağrısında bulundu.

Eski Lübnan Başbakanı Hariri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mesele, Lübnan vatandaşlarının, devletin cehenneminden kaçıp ölüm botuna binme seviyesine ulaşmışsa bu bizim başarısız bir devlet olduğumuz anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Hariri, hükümetten olaya ilişkin ivedi bir şekilde soruşturma açılmasını ve faillerin yakalanmasını talep etti.

6 kişinin cesedine ulaşıldı, 45 kişi kurtarıldı

Lübnan Kızılhaçı, gece saatlerinde Trablusşam kenti açıklarında, içinde 60 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin battığını duyurmuştu.

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, olayın ardından 45 kişinin kurtarıldığını, 1'i çocuk 6 kişinin ise cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Dannavi, 9 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaların da devam ettiğini söylemişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini belirtmişti.

Lübnan makamları teknedekilerin uyruklarına dair açıklama yapmadı.

Ekonomik krizin etkileri

Trablusşam, Lübnan'da 2019'dan beri devam eden ekonomik krizden en çok etkilenen şehirler arasında yer alıyor.

Dünya Bankasının 2017'de yayımlandığı raporda 500 bin nüfusa sahip Trablusşam, Akdeniz'in en fakir liman kenti olarak tanımlanmıştı.

Ekonomik krizden önce daha çok Lübnan'da ikamet eden Suriyeli mülteciler Trablusşam'dan kaçak yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyordu. Ancak son dönemde daha iyi bir hayat için bu yolu seçen Lübnanlıların sayısında da artış olduğu ifade ediliyor.