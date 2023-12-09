Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı şarkıyla tepki gösterdi

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı tepkiler dünyanın her yerinde büyümeye devam ediyor. Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros da özgürlük temalı şarkısıyla Filistin halkına destek verdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği 7 Ekim'den bu yana katliamlara karşı tepkiler dünyanın her yerinde büyümeye devam ediyor.

1968 doğumlu Lübnanlı şarkıcı Julia Boutros da şarkılarıyla sesini bu zulme karşı sessiz kalanlara duyurmaya çalışıyor.

Boutros, İsrail'in Filistinlilere acımasızca gerçekleştirdiği saldırılara karşı Filistin halkına destek amaçlı, "Yomma Mweil El-Hawa" şarkısını seslendirdi.

Özgürlük temalı şarkıyla bilinen ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Boutros, şarkıyı Gazze'den görüntülerin yer aldığı bir klip eşliğinde "Her zaman ömrüm hürriyete fedadır" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Filistin'in halk şarkılarından biri olan parça, Mısırlı şair Ahmed Fouad Negm yazıldı ve bestesi Şeyh İmam'a ait.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Ah anne! Rüzgarın nesi var?/Ah anne! benden ne istiyor?/Hançerlerle vurulmayı tercih ederim/Bir alçak tarafından yönetilmektense.../Ve yağmurun altında yürüdüm/Ve yağmur arzumu söndürdü/Ve yaz geldiğinde/ İçimde bir ateş yandı/Hayatım devam ettiği sürece/Özgürlük için mücadelem olacak"